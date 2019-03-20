شكرا لقرائتكم اليوم: انطلاق معسكر منتخب الشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق معسكر منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين اليوم الاربعاء ، فى القاهرة استعدادًا لدورة منتخبات شمال أفريقيا الودية والتي ستنطلق يوم 6 إبريل المقبل في الإسكندرية.

وقرر الجهاز الفنى للفراعنة الصغار أن يستمر المعسكر لنهاية شهر مارس فى القاهرة، ثم ينتقل للإسكندرية يوم 1 إبريل استعدادًا لخوض مباريات البطولة.

ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية (موريتانيا 2021).