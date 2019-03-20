أخبار مانشستر يونايتد يوم 20-3-2019 فاران تحت الأنظار...

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن رغبة مسئولى فريق مانشستر يونايتد فى التعاقد مع الفرنسى رافاييل فاران مدافع ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أخبار مانشستر يونايتد يوم 20-3-2019 سولشاير يريد فاران

أشارت صحيفة "ديلى إكسبريس"الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد تحلم دائماً بضم فاران مدافع الريال منذ أن كان لاعباً ضمن صفوف لانس الفرنسى، حيث اهتم السير أليكس فيرجسون مدرب مان يونايتد السابق بضمه فى عام 2011.

أوضحت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد يرى فرصة ضم فاران كبيرة هذه المرة، بعدما ترددت تقارير فرنسية مساء الاثنين، عن رغبته فى الرحيل من ريال مدريد.

كان إد وودورد المدير التنفيذى لمانشستر يونايتد، قد رصد 100 مليون إسترلينى لضم رافاييل فاران فى صيف 2018 لكن الصفقة لم تتم فى النهاية.

وسيسعى فريق مانشستر يونايتد إلى ضد المدافع الفرنسى فاران فى صيف 2019 بعد انتظار دام 10 سنوات.

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وتسببت هزيمتان متتاليتان لفريق مانشستر يونايتد فى كأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم والدورى الممتاز، فى العديد من الضغوطات والشكوك فى مسيرة الشياطين الحمر مع مدربه المؤقت أولى جونار سولشاير، إلا أن لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش يرى أن إنهاء الفريق ضمن الأربعة الأوائل فى الدورى يبدو فى المتناول.

تحذر لاعب الفريق من السقوط

وجاء فى أخبار مانشستر يونايتد يوم 20-3-2019 ان هزيمة مانشستر يونايتد فى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزى امام ولفرهامبتون السبت بنتيجة 2-1 بعد الخسارة 2-صفر أمام أرسنال فى الدورى الأسبوع الماضى ورغم تبقى ثمانى مباريات على نهاية الموسم، فإن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس يتقدم بنقطة واحدة على تشيلسى ويتراجع بفارق نقطتين عن أرسنال وثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير فى السباق نحو المراكز المؤهلة لدورى أبطال أوروبا.

وقال ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد للصحفيين، "يجب أن نقدم أفضل ما لدينا لنصل لأول أربعة فى الترتيب، لا يمكن أن ندع الأمور تمر بهذا الشكل، هناك الكثير الذى يجب أن نلعب من أجله، لدينا ثمانى مباريات متبقية فى الدورى الإنجليزى الممتاز ونحن نقاتل من أجل أول أربعة مراكز".

واصل لاعب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلاً، "لدينا دورى أبطال أوروبا ايضاً، سنرى ما يمكننا فعله وما نملكه من امكانات ومهارات".

وعلى الرغم من الإخفاقات الأخيرة، فان ماتيتش يرى أنه يجب أن يتم تعيين النرويجى سولشاير كمدرب دائم بعد أن قاد مانشستر يونايتد للفوز فى 14 مباراة من بين 19 منذ توليه المهمة خلفا لجوزيه مورينيو المقال فى ديسمبر الماضي.