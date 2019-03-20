شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ مندوب الأهلى فى قرعة دوري أبطال إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى ممثلًا عن النادي فى قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام اليوم الأربعاء لتحديد مباريات دور الـ8 بالبطولة.

وصعد الأهلى إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأحمر أحد فرق صن داونز الجنوب إفريقي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ، وبفارق المواجهات المباشرة مع الوداد المغربي صاحب المركز الأول، وحورويا الغيني الذي نجح في حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية بعدما احتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، خلف الترجي التونسي، صاحب المركز الأول برصيد 14 نقطة، وأخيرا النادي الرياضي القسنطيني الجزائري الذي نجح في التأهل عن المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الأول في المجموعة برصي11 نقطة.

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من جانبه ، أكد سيد عبد الحفيظ أن ناديه يحترم جميع المنافسين، مضيفاً أن الأهلى لديه هدف واحد ومحدد وهو الفوز باللقب الافريقي، واستعادة البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ آخر تتويج بها عام 2013

وأوضح عبد الحفيظ أن الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهة الأهلي جميعها قوية وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة في ربع النهائي، ولكن الأهلي لديه رغبة محددة وهي استكمال المشوار الإفريقي حتى النهاية من أجل التتويج باللقب.