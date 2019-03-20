شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون.. عودة كهربا وقيادة السعيد للهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على عدم إجراء أى تعديلات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وفضل الخواجة تثبيت التشكيل أمام المقاولون العرب للحفاظ على الانسجام، إلا أن التغير الوحيد فى التشكيلة البيضاء سيكون مشاركة عمر السعيد بدلاً من المغربى خالد بوطيب، الذى سيغيب عن اللقاء للانضمام لمنتخب بلاده، كما أنه من المتوقع أن يجرى جروس تغييرًا آخر وهو عودة محمود كهربا للتشكيلة الأساسية، بعدما أشركه كبديل فى آخر مباراتين للفريق فى الكونفدرالية أمام جورماهيا ونصر حسين داى، وجهزه بأفضل صورة من أجل عودته للتشكيلة الأساسية، إلا أن جروس حتى الآن لم يستقر حول هذا التغير سواء بالدفع بكهربا أو مواصلة الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء واستغلاله كورقة رابحة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.