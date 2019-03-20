شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي وأزارو يعودان للقاهرة اليوم بعد زيارة قصيرة فى المغرب ونيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود ثنائى الأهلى وليد أزارو، وجونيور أجايى للقاهرة اليوم، الأربعاء، وفقًا لما تم اتفق عليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مع الثنائى قبل سفرهما.

واستغل أزارو وأجايي، فترة الراحة التى حصل عليها الفريق، للسفر إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة مع أسرتهما، على أن يعودا من جديد للانخراط فى تدريبات الفريق؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة.

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وحصل الأهلى على راحة ثلاثة أيام عقب انتهاء مباراة شبيبة الساورة التى أقيمت مساء السبت الماضى على استاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويعود الأهلى إلى التدريبات صباح اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك التى تقام يوم 30 مارس الجاري، فى إطار منافسات بطولة الدورى العام.