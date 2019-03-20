شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك مباراة مهمة أمام المقاولون العرب، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يأمل ذئاب الجبل فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى، فى المقابل سيقاتل لاعبو الأبيض على الفوز للابتعاد بصدارة الدورى عن أقرب منافسيه الأهلى الذى تفصله نقطة واحدة عن التساوى مع الأبيض فى عدد النقاط، خاصة قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم 30 من الشهر الجارى فى قمة الدورى الممتاز.

ترتيب الفريقين قبل مواجهة اليوم

يدخل الزمالك المباراة وفى جعبته 52 نقطة محتلاً صدارة جدول الدورى، بعدما خاض 21 مباراة، فاز فى 16 وتعادل فى 4 وخسر لقاء واحد فقط، وأحرز لاعبوه 48 هدفًا، وسكنت شباكه 18، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعدما خاض الذئاب 24 مباراة حققوا الفوز فى 10، وتعادلوا فى 4، وخسروا 10، وأحرز لاعبوه 31 هدفًا، وسكنت شباكهم 25 هدفًا.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الزمالك والمقاولون العرب في 70 مباراة بالدوري، فاز الفارس الأبيض في 47 مباراة، مقابل 7 انتصارات لذئاب الجبل، وحسم التعادل نتيجة 18 مباراة.

سجل أبناء ميت عقبة 104 هدفًا في شباك الأصفر في لقاءاتهم الـ70 بينما لم تتلق شباكه 42 هدفًا.

أول مواجهة جمعت بين الفريقين في 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة من الدوري الممتاز موسم (1978-1979)، وانتهت بفوز المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق أكثر اللاعبين مشاركة أمام ذئاب الجبل، حيث خاض 14 مباراة بالدوري.

يتقاسم 6 زملكاوية لقب هداف مواجهات الفريقين هم (جمال عبد الحميد - جمال حمزة - حسام حسن - أسامة نبيه - طارق السيد - طارق يحيى) وسجل كل منهم 4 أهداف.

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أبرز الغيابات فى صفوف الزمالك والمقاولون

يغيب عن الزمالك فى مواجهة المقاولون المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، الذى انضم لمنتخب بلاده استعدادًا لمواجهة الأرجنتين وديًا، ومحمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الذى سيشارك مع فريق الشباب مواليد 1997، أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الجمهورية غدا الأربعاء.

كما يغيب عن المقاولون المهاجم طاهر محمد طاهر لإصابته بغضروف الركبة، ويوسف الجورى الذى انضم للمنتخب الأولمبى فى إسبانيا.

التشكيل المتوقع للزمالك

أستقر السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك على عدم إجراء أى تعديلات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مواجهة المقاولون العرب، حيث من المتوقع أن يضم التكشيل كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة المقاولون العرب والزمالك على ملعب بتروسبورت، فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، والمقرر أن يتم نقل المباراة علي شاشة "أون سبورت" والنيل للرياضة.