وليد سليمان يخضع لفحص طبى قبل مران الأهلي اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع وليد سليمان، لاعب الأهلى لفحص طبى اليوم، الأربعاء، قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة الزمالك التى تقام يوم 30 مارس الجاري، فى إطار مواجهات الدورى العام، لتحديد موعد عودته للمشاركة فى المران الجماعي.
وخضع سليمان، لبرنامج بدنى قوى فى الفترة الأخيرة، واقترب من العودة للتدريبات الجماعية، على أن يتم تجهيزه للمرحلة المقبلة.
وتعرض سليمان للإصابة، بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وأنهى مرحلة العلاج والتأهيل وخاض برنامجًا بدنيًا مكثفًا فى سبيل عودته للتدريبات الجماعية.
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