شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تغيظه هاتله "زيزو".. 5 نجوم يحملون اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أينما يتواجد زيزو فى الكرة المصرية تتواجد معه الحرفنة والمهارة، فنجد أن الأندية المصرية على مدار التاريخ تمتلك النجم الأمهر زيزو بدءًا من عبد العزيز عبد الشافى مرورًا بـ أحمد سيد "زيزو" الوافد الجديد فى قلعة ميت عقبة.

ويرصد الخليج 365 أبزر النجوم ممن يحملون لقب زيزو فى الكرة المصرية بالتقرير التالى:

لا أحد يستطيع أن ينكر دور عبد العزيز عبد الشافى الشهير بـ"زيزو" نجم الأهلى السابق فى الكرة المصرية سواء لاعبًا أو مدربًا، حيث إنه نجح فى حصد العديد من البطولات للقلعة الحمراء، لا سيما أنه له بصمة قوية فى تدريب العديد من الفرق أبرزها، الأهلي والاتحاد السكندري والمصري وبلدية المحلة والمقاولون العرب وأسمنت السويس، فضلاً عن أهلي جدة واتحاد جدة السعودى والنجمة الرياضي اللبناني.



عبد العزيز عبد الشافى أيام اللعب



عبد العزيز عبد الشافى

كما أن نادى المقاولون يمتلك أحد أبرز النجوم السابقين وهو محمد عبد العزيز زيزو الذى اتجه إلى التدريب وصنع العديد من النجوم فى صفوف الناشئين.



زيزو المقاولون

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كما أن الكرة المصرة تمتلك أحد افضل اللاعبين اللذين يحملون لقب "زيزو" وهو محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق الذى بدأ مشواره الكروى فى النادى المصرى قبل أن يخوض رحلة إحتراف قوية فى ألمانيا والدنمارك قبل أن ينضم إلى صفوف بنى ياس الإماراتى والإنتاج الحربى الذى شهد آخر محطاته الكروية قبل الاعتزال.

كما أن محمود عبد العزيز لاعب الزمالك يعد من أبرز نجوم خط الوسط الشهير بـ"زيزو"، خاصة أنه لاعب لايستطيع الفريق الأبيض الاستغناء عنه لما يمتلكه من مهارات وسرعات.



محمود عبد العزيز لاعب الزمالك

كما نجح أحمد سيد "زيزو" وافد الزمالك الجديد فى خطف قلوب الجماهير البيضاء، نظرًا لظهوره المتميز مع الفريق الأبيض فى لقاء جورماهيا الذى فاز فيه الأبيض 4 /0 فى الجولة قبل الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



أحمد سيد زيزو

انتقل زيزو مؤخرًا إلى الزمالك الزمالك لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بناء على طلب السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض.

يبلغ زيزو 23 عامًا، حيث ولد صانع ألعاب مورينسى في 10 يناير عام 1996، حيث إنه نجل فريق المنيا الأسبق مصطفى زيزو .

لعب أحمد سيد الشهير بـ"زيزو" لثلاث أندية وهي ليرس البلجيكي من موسم 2013 وحتى موسم 2016، ثم انتقل إلى نادي سي دي ناسيونال البرتغالي ولعب معه موسم 2017، قبل الانتقال إلى فريقه مورينسى.