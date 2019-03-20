تعرف “الأن” علي نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019/ من هو الفريق الذي سيلاقي الأهلي في...

دوري أبطال إفريقيا من البطولات المهمة، التي تتجه إليها أنظار عشاق الكرة الإفريقية، ويتابعها الجماهير في كل مكان لمعرفة أخر وأهم الأخبار بها، حيث من أهم الأحداث التي تخص بطولة دوري أبطال إفريقيا، قرعة ربع النهائي بين الفرق التي تأهلت إلي ربع النهائي، حيث أن هذه القرعة سوف تحدد مصير الفرق الموجودة وكل فرقة مع من ستتقابل وتخوض مبارياتها في ربع النهائي، ويتم تحديد موعد إجراء القرعة بمعرفة الإتحاد الإفريقي “الكاف”.

حيث أعلن الإتحاد الإفريقي “الكاف”، أن موعد إجراء قرعة الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا، يوم الأربعاء الموافق 20/3/2019، في تمام الساعة 6,30 مساءاً بتوقيت القاهرة، وذلك بمقر الإتحاد الإفريقي في القاهرة، وبحضور ممثلين عن كل فريق من الفرق المؤهلة للدور ربع نهائي من بطولة أبطال إفريقيا، وسوف نكون معكم متابعينا حتي إعلان نتيجة القرعة.

قرعة الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا

جاء تصنيف الفرق المؤهلة للدور ربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا علي الشكل التالي.

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التصنيف الاول للأندية المتصدرة مجموعتها (الوداد البيضاوي المغربي- الترجي الرياضي التونسي- مازيمبي الكنغولي- الأهلي المصري)

التصنيف الثاني للأندية الوصيفة (ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي- حوريا كوناكري الغيني- شباب قسنطينة الجزائري- سيمبا التنزاني)

توقعات الفريق الذي سيلاقي الأهلي

من المؤكد أن فريق النادي الأهلي المصري بصفته أول مجموعته سيلاقي واحد من توالي المجموعات الثلاثة الأخري وهي ( صن داونز-حوريا كوناكري- شباب قسنطينة)، ولا يمكن أن يدخل فريق سيمبا التنزاني في المنافسة لأنه كان مع الأهلي في نفس االمجموعة في دور المجموعات.

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موعد مباريات الذهاب والإياب

تحدد موعد إقامت مباريات الذهاب في يوم 5،6،7 أبريل المقبل، ومباريات الإياب 12،13،14 من ذات الشهر.

القنوات الناقلة لمراسم القرعة

تنقل مراسم إجراء قرعة الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا علي قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، ونحن معكم أول بأول حتي إعلان نتائج قرعة الربع نهائي ونتمني لمتابعينا متابعة شيقة.