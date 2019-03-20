تعرف علي نتيجة قرعة الكونفيدرالية الإفريقية 2019/ الفريق الذي يلتقي الزمالك في الربع نهائي/القنوات...

بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019 يتابعها عشاق الكرة الإفريقية، وخاصاً عشاق الكرة المصرية حيث يدخل الصراع في قرعة الربع نهائي من البطولة نادي الزمالك المصري، وتتجه أنظار الجماهير إلي مقر الإتحاد الإفريقي بالقاهرة، حيث تقام مراسم القرعة التي ستحدد مصير الفرق المؤهلة للربع نهائي، ومن هو الفريق الذي سيلاقس فريق الزمالك في مباريات الذهاب والإياب، حيث أن المسئول عن ذلك الإتحاد الإفريقي.

وقد أعلن الإتحاد الإفريقي أن موعد القرعة لربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، سوف تقام الأربعاء الموافق 20/3/2019، بمقر الإتحاد الإفريقي بالقاهرة، في تمام الساعة 6,30 مساءاً بتوقيت القاهرة، وبحضور ممثلين عن الفرق المؤهلة للدور ربع النهائي للكونفيدرالية الإفريقية، ونتابع معكم أول بأول حتي إعلان نتيجة القرعة.

الفريق الذي سيلاقي الزمالك في الربع نهائي

من المنتظر أن ياتقي فريق الزمالك مع فريق من الثلاثة المتأهلين كوصيف للمجموعات الآخري، وذلك لعدم إمكانية مواجهته مع فريق جورماهيا الكيني الذي كان معه في نفس المجموعة، وذلك وفقاً للوائح المنظمة للمسابقات القارية، وبالتالي فإن فرص لقاء الزمالك تقع مع إحدي الفرق التالية (حسنية آغادير- النجم الساحلي- نكانا الزامبي).

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موعد مباريات الذهاب والإياب

تقرر أن تقام مباريات الذهاب أيام 5،6،7 أبريل القادم، ومباريات الإياب 12،13،14 من نفس الشهر.

القنوات الناقلة لمراسم القرعة

تنقل مراسم إجراء قرعة الربع نهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية عبر قناة بيإن سبورت الإخبارية المفتوحة، ونحن معكم حتي إعلان نتيجة القرعة، ونتمني لمتابعينا مشاهدة متميزة وممتعة.