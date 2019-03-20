رياضة | قبل القرعة اليوم.. الأهلي لا يخسر أمام المرشحين لمواجهته في ربع نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل القرعة اليوم.. الأهلي لا يخسر أمام المرشحين لمواجهته في ربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر النادي الأهلي مواجهة شباب قسنطينة الجزائري أو حوريا كوناكري الغيني أو صن داونز الجنوب إفريقي في قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويصب التاريخ في صالح الأهلي أمام الأندية المرشحة لمواجهته في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا بينما لم يواجه قسنطينة من قبل.

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ولعب الأهلي مع فريق صند اونز الجنوب إفريقي مرتين، فاز في مباراة و تعادل في مثلها وأحرز لاعبوه 4 أهداف، واستقبلت شباكهم هدفُا واحدًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2001.

وتقابل الأهلي مع حوريا الغيني مرتين، حقق الفوز في مباراة و تعادل في الثانية وسجل لاعبوه 4 أهداف.