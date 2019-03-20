رياضة | صراع إسباني إيطالي على نجم روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إسباني إيطالي على نجم روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن دخول يوفنتوس الإيطالي في صراع للتعاقد مع زانيولو نجم روما للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأفاد موقع البرنابيو الإسباني بأن ريال مدريد وضع زانيولو على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لعقد ثورة التصحيح التي يسعي بيريز رئيس النادي لتحقيقها لعودة الفريق لمنصات التتويج من جديد.

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وأكد الموقع الإسباني أن يوفنتوس قدم عرضاً بقيمة 60 مليون يورو يوم الأحد الماضي لروما مقابل التخلي عن خدمات زانيولو في الصيف المقبل.

وأشار الموقع الإسباني إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع أكثر من لاعب مميز في الصيف المقبل بطلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.