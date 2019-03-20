رياضة | نجم الزمالك السابق: الفريق مر بمرحلة "انعدام وزن" وجروس طبق التدوير رغما عنه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: الفريق مر بمرحلة "انعدام وزن" وجروس طبق التدوير رغما عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى عبد الحليم علي نجم الزمالك الأسبق، أن الأبيض مر الفترة الماضية بمرحلة انعدام وزن.

وقال عبد الحليم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت قلق للغايه على الفريق، ولكن دخول 4 لاعبين في التشكيل احدث الفارق، والتدوير في الزمالك حدث رغما عن جروس لظروف الغيابات".

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واردف : "جروس نتائجه مع الزمالك جيدة حتى الان، فهو متصدر الدوري ووصل لربع نهائي الكونفدراليه وربع نهائي كأس مصر".

واكد : "لدينا مجموعة قوية للغاية وقادرة على حصد البطولات" مشيرا الى ان جروس هو صاحب مدرسة ثبات التشكيل ولكن سياسة التدوير هامة للغايه، هناك اكثر من لاعب انضموا للتشكيل الاساسي وحققوا الفارق.