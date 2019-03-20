رياضة | بيب جوارديولا يأمر مانشستر سيتي بالتعاقد مع نجم مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيب جوارديولا يأمر مانشستر سيتي بالتعاقد مع نجم مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية غانية أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يفكر في التعاقد مع الغاني توماس بارتي نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأكد موقع غانا ويب الغاني أن جوارديولا يرغب في ضم بارتي لصفوف السيتي خلال موسم الانتقالات الصيفية القادم ليكون البديل المحتمل للبرازيلي فرناندنيو نجم السيتيزنز.

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وأفاد الموقع الغاني أن جوارديولا ينوي عرض الألماني جندوجان نجم الفريق علي الروخيبلانكوس حتي يضم بارتي لصفوف السيتزنز في الصيف المقبل.

يذكر أن بارتي انضم لأتلتيكو مدريد موسم 2014/2015 قادما من ألميريا الإسباني، حيث لعب مع الفريق 131 مباراة وسجل 11 هدف وصنع 10 أهداف كما توج بلقب الدوري الأوروبي مع الروخيبلانكوس وقد لعب بارتي مع الفريق 24 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين.