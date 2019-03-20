اونلاين | live7hd يلا كورة مباراة الزمالك والمقاولون العرب مباشر | كورة اون لاين مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر

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live7hd يلا كورة مباراة الزمالك والمقاولون العرب مباشر | كورة اون لاين مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر

خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن الأسبوع الـ25 من عمر الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء 20-3-2019.

live7hd يلا كورة مباراة الزمالك والمقاولون العرب مباشر | كورة اون لاين مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي تقام على ستاد "بترو سبورت"، على قنوات على قنوات النيل الرياضية وon sport، في تمام الساعة 7 مساءً.

live7hd يلا كورة مباراة الزمالك والمقاولون العرب مباشر | كورة اون لاين مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 بمسابقة الدوري المصري.

live7hd يلا كورة مباراة الزمالك والمقاولون العرب مباشر | كورة اون لاين مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر

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وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره المقاولون، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

live7hd يلا كورة مباراة الزمالك والمقاولون العرب مباشر | كورة اون لاين مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر

وستنقل مباراة الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري المصري عبر قناتي "أون سبورت"، "النيل للرياضة".

live7hd يلا كورة مباراة الزمالك والمقاولون العرب مباشر | كورة اون لاين مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:

- أون سبورت ON Sport HD

- النيل للرياضة Nile Sport HD