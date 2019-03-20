اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

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مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن الأسبوع الـ25 من عمر الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء 20-3-2019.

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي تقام على ستاد "بترو سبورت"، على قنوات على قنوات النيل الرياضية وon sport، في تمام الساعة 7 مساءً.

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 بمسابقة الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

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وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره المقاولون، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

وستنقل مباراة الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري المصري عبر قناتي "أون سبورت"، "النيل للرياضة".

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:

- أون سبورت ON Sport HD

- النيل للرياضة Nile Sport HD