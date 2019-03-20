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اونلاين | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت

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كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت

خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن الأسبوع الـ25 من عمر الممتاز، اليوم الأربعاء 20-3-2019.

كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت 

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي تقام على ستاد "بترو سبورت"، على قنوات على قنوات النيل وon sport، في تمام الساعة 7 مساءً.

كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت 

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 بمسابقة الدوري المصري.

كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت 

وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره المقاولون، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت 

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وستنقل مباراة الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري المصري عبر قناتي "أون سبورت"، "النيل للرياضة".

كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت 

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:

- أون سبورت ON Sport HD

- النيل للرياضة Nile Sport HD

كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت 

ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من خوض 21 لقاء حتى الآن.

كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت 

فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 34 نقطة من لعب 24 مباراة حتى الآن بالمسابقة.

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