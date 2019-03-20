اونلاين | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت

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كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت
خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن الأسبوع الـ25 من عمر الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء 20-3-2019.
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت
ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي تقام على ستاد "بترو سبورت"، على قنوات على قنوات النيل الرياضية وon sport، في تمام الساعة 7 مساءً.
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت
يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 بمسابقة الدوري المصري.
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت
وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره المقاولون، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت
وستنقل مباراة الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري المصري عبر قناتي "أون سبورت"، "النيل للرياضة".
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت
ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:
- أون سبورت ON Sport HD
- النيل للرياضة Nile Sport HD
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت
ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من خوض 21 لقاء حتى الآن.
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك vs المقاولون بث مباشر | رابط يلا شوت
فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 34 نقطة من لعب 24 مباراة حتى الآن بالمسابقة.