اونلاين | رابط شغال live مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر على On SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

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رابط شغال live مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر على On SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 بمسابقة الدوري المصري.

رابط شغال live مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر على On SPORTS| يلا شوت يوتيوب HD

وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره المقاولون، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

رابط شغال live مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر على On SPORTS| يلا شوت يوتيوب HD

وستنقل مباراة الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري المصري عبر قناتي "أون سبورت"، "النيل للرياضة".

رابط شغال live مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر على On SPORTS| يلا شوت يوتيوب HD

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ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:

- أون سبورت ON Sport HD

- النيل للرياضة Nile Sport HD

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ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من خوض 21 لقاء حتى الآن.

رابط شغال live مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر على On SPORTS| يلا شوت يوتيوب HD

فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 34 نقطة من لعب 24 مباراة حتى الآن بالمسابقة.