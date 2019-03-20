اونلاين | كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line

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كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line

يخوض نادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس مواجهة قوية أمام منافسه المقاولون العرب، اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 بمسابقة الدوري المصري.

كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line

وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره المقاولون، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line

وستنقل مباراة الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري المصري عبر قناتي "أون سبورت"، "النيل للرياضة".

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كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:

- أون سبورت ON Sport HD

- النيل للرياضة Nile Sport HD

كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line

ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من خوض 21 لقاء حتى الآن.

كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line

فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 34 نقطة من لعب 24 مباراة حتى الآن بالمسابقة.