اونلاين | كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line

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كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line
يخوض نادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس مواجهة قوية أمام منافسه المقاولون العرب، اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، في بطولة الدوري المصري الممتاز.
كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 بمسابقة الدوري المصري.
كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line
وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره المقاولون، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line
وستنقل مباراة الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري المصري عبر قناتي "أون سبورت"، "النيل للرياضة".
كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line
ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:
- أون سبورت ON Sport HD
- النيل للرياضة Nile Sport HD
كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line
ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من خوض 21 لقاء حتى الآن.
كورة ستار - مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر بتاريخ 20-3-2019 الدوري المصري live on line
فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 34 نقطة من لعب 24 مباراة حتى الآن بالمسابقة.