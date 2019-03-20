اونلاين | رابط الزمالك يلا شوت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر Yalla Star .. مشاهدة مباراة الزمالك Zamalek كورة ستار

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رابط الزمالك يلا شوت مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Yalla Star .. مشاهدة مباراة الزمالك Zamalek كورة ستار

يخوض نادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس مواجهة قوية أمام منافسه المقاولون العرب، اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

رابط الزمالك يلا شوت مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Yalla Star .. مشاهدة مباراة الزمالك Zamalek كورة ستار

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 بمسابقة الدوري المصري.

رابط الزمالك يلا شوت مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Yalla Star .. مشاهدة مباراة الزمالك Zamalek كورة ستار

وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره المقاولون، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

رابط الزمالك يلا شوت مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Yalla Star .. مشاهدة مباراة الزمالك Zamalek كورة ستار

وستنقل مباراة الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري المصري عبر قناتي "أون سبورت"، "النيل للرياضة".

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رابط الزمالك يلا شوت مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Yalla Star .. مشاهدة مباراة الزمالك Zamalek كورة ستار

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:

- أون سبورت ON Sport HD

- النيل للرياضة Nile Sport HD

رابط الزمالك يلا شوت مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Yalla Star .. مشاهدة مباراة الزمالك Zamalek كورة ستار

ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من خوض 21 لقاء حتى الآن.

رابط الزمالك يلا شوت مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Yalla Star .. مشاهدة مباراة الزمالك Zamalek كورة ستار

فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 34 نقطة من لعب 24 مباراة حتى الآن بالمسابقة.