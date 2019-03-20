اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك (اون سبورت) الزمالك والمقاولون بث مباشر مجاني koragoal رابط مشاهدة الزمالك goal hd

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مشاهدة مباراة الزمالك (اون سبورت) الزمالك والمقاولون بث مباشر مجاني koragoal رابط مشاهدة الزمالك goal hd

يخوض نادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس مواجهة قوية أمام منافسه المقاولون العرب، اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك (اون سبورت) الزمالك والمقاولون بث مباشر مجاني koragoal رابط مشاهدة الزمالك goal hd

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 بمسابقة الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك (اون سبورت) الزمالك والمقاولون بث مباشر مجاني koragoal رابط مشاهدة الزمالك goal hd

وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره المقاولون، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الزمالك (اون سبورت) الزمالك والمقاولون بث مباشر مجاني koragoal رابط مشاهدة الزمالك goal hd

وستنقل مباراة الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري المصري عبر قناتي "أون سبورت"، "النيل للرياضة".

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مشاهدة مباراة الزمالك (اون سبورت) الزمالك والمقاولون بث مباشر مجاني koragoal رابط مشاهدة الزمالك goal hd

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:

- أون سبورت ON Sport HD

- النيل للرياضة Nile Sport HD

مشاهدة مباراة الزمالك (اون سبورت) الزمالك والمقاولون بث مباشر مجاني koragoal رابط مشاهدة الزمالك goal hd

ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من خوض 21 لقاء حتى الآن.

مشاهدة مباراة الزمالك (اون سبورت) الزمالك والمقاولون بث مباشر مجاني koragoal رابط مشاهدة الزمالك goal hd

فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 34 نقطة من لعب 24 مباراة حتى الآن بالمسابقة.