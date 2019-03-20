اونلاين | hjmamortda مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر koralive .. يلا كورة مشاهدة الزمالك تابع لايف zamaled today

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يدخل نادي الزمالك مباراة من العيار الثقيل ضد نظيره المقاولون العرب ويأتي ذلك اليوم الأربعاء والموافق 20 مارس 2019، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويلتقي الزمالك مع المقاولون على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 من المسابقة في تمام الساعة السابعة مساءً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:

- أون سبورت ON Sport HD

- النيل للرياضة Nile Sport HD

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ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من خوض 21 لقاء حتى الآن.

hjmamortda مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر koralive .. يلا كورة مشاهدة الزمالك تابع لايف zamaled today

فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 34 نقطة من لعب 24 مباراة حتى الآن بالمسابقة.

