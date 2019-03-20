اونلاين | Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

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Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

يدخل نادي الزمالك مباراة من العيار الثقيل ضد نظيره المقاولون العرب ويأتي ذلك اليوم الأربعاء والموافق 20 مارس 2019، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

ويلتقي الزمالك مع المقاولون على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 من المسابقة في تمام الساعة السابعة مساءً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

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ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:

- أون سبورت ON Sport HD

- النيل للرياضة Nile Sport HD

ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من خوض 21 لقاء حتى الآن.

Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 34 نقطة من لعب 24 مباراة حتى الآن بالمسابقة.