اونلاين | تابع لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر kora star today (بث مباشر)

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تابع لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر kora star today (بث مباشر)

يدخل نادي الزمالك مباراة من العيار الثقيل ضد نظيره المقاولون العرب ويأتي ذلك اليوم الأربعاء والموافق 20 مارس 2019، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تابع لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر kora star today (بث مباشر)

ويلتقي الزمالك مع المقاولون على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 من المسابقة في تمام الساعة السابعة مساءً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تابع لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر kora star today (بث مباشر)

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:

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- أون سبورت ON Sport HD

- النيل للرياضة Nile Sport HD

تابع لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر kora star today (بث مباشر)

ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من خوض 21 لقاء حتى الآن.

تابع لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر kora star today (بث مباشر)

فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 34 نقطة من لعب 24 مباراة حتى الآن بالمسابقة.