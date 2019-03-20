اونلاين | Live HD بث مباشر مباراة العراق وسوريا في بطولة الصداقة tab3live سوريا ضد العراق Watch

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Live HD بث مباشر مباراة العراق وسوريا في بطولة الصداقة tab3live سوريا ضد العراق Watch

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Live HD بث مباشر مباراة العراق وسوريا في بطولة الصداقة tab3live سوريا ضد العراق Watch

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Live HD بث مباشر مباراة العراق وسوريا في بطولة الصداقة tab3live سوريا ضد العراق Watch

يلعب منتخب سوريا بدون نجمه المصاب عمر السومة مباراة قوية أمام نظيره العراقي وذلك اليوم الأربعاء في افتتاح بطولة الصداقة الدولية والتي تضم 3 منتخبات وهم؛ "الأردن وسوريا والعراق".

Live HD بث مباشر مباراة العراق وسوريا في بطولة الصداقة tab3live سوريا ضد العراق Watch

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ويستضيف ملعب البصرة الدولي مباراة سوريا والعراقي وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

Live HD بث مباشر مباراة العراق وسوريا في بطولة الصداقة tab3live سوريا ضد العراق Watch

وستكون المباراة مذاعة عبر قنوات العراقية الرياضية، المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون اللقاء متاحاً عن طريق إلتقاط التردد الخاص بها من القمر الصناعي النايل سات أو العرب سات.

Live HD بث مباشر مباراة العراق وسوريا في بطولة الصداقة tab3live سوريا ضد العراق Watch

ويعد ترددها على قمر النايل سات هو 12380 أفقي، كما سوف يتم نقل المباراة أيضا في قناة الكأس HD1 وترددها على النايل سات هو 11919 أفقي.

Live HD بث مباشر مباراة العراق وسوريا في بطولة الصداقة tab3live سوريا ضد العراق Watch

ويستعد كلا المنتخبين لخوض المباريات الرسمية في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ويدخل منتخب سوريا اللقاء من أجل إعادة توازنه بعد المستوى السيء في كأس آسيا 2019.

