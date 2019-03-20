اونلاين | الاسطورة Kora HD أونلاين لايف | مشاهدة مباراة Saryia vs Iraq الآن بجودة عالية HD (سوريا والعراق)

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الاسطورة Kora HD أونلاين لايف | مشاهدة مباراة Saryia vs Iraq الآن بجودة عالية HD (سوريا والعراق)

يلعب منتخب سوريا بدون نجمه المصاب عمر السومة مباراة قوية أمام نظيره العراقي وذلك اليوم الأربعاء في افتتاح بطولة الصداقة الدولية والتي تضم 3 منتخبات وهم؛ "الأردن وسوريا والعراق".

الاسطورة Kora HD أونلاين لايف | مشاهدة مباراة Saryia vs Iraq الآن بجودة عالية HD (سوريا والعراق)

ويستضيف ملعب البصرة الدولي مباراة سوريا والعراقي وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الاسطورة Kora HD أونلاين لايف | مشاهدة مباراة Saryia vs Iraq الآن بجودة عالية HD (سوريا والعراق)

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وستكون المباراة مذاعة عبر قنوات العراقية الرياضية، المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون اللقاء متاحاً عن طريق إلتقاط التردد الخاص بها من القمر الصناعي النايل سات أو العرب سات.

الاسطورة Kora HD أونلاين لايف | مشاهدة مباراة Saryia vs Iraq الآن بجودة عالية HD (سوريا والعراق)

ويعد ترددها على قمر النايل سات هو 12380 أفقي، كما سوف يتم نقل المباراة أيضا في قناة الكأس HD1 وترددها على النايل سات هو 11919 أفقي.

الاسطورة Kora HD أونلاين لايف | مشاهدة مباراة Saryia vs Iraq الآن بجودة عالية HD (سوريا والعراق)

ويستعد كلا المنتخبين لخوض المباريات الرسمية في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ويدخل منتخب سوريا اللقاء من أجل إعادة توازنه بعد المستوى السيء في كأس آسيا 2019.