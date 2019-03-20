اونلاين | مشاهدة مباراة سوريا اليوم بث مباشر| شاهد مباراة سوريا والعراق (مباراة ودية)| مباراة Saryia مباشر الآن

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مشاهدة مباراة سوريا اليوم بث مباشر| شاهد مباراة سوريا والعراق (مباراة ودية)| مباراة Saryia مباشر الآن

يلعب منتخب سوريا بدون نجمه المصاب عمر السومة مباراة قوية أمام نظيره العراقي وذلك اليوم الأربعاء في افتتاح بطولة الصداقة الدولية والتي تضم 3 منتخبات وهم؛ "الأردن وسوريا والعراق".

مشاهدة مباراة سوريا اليوم بث مباشر| شاهد مباراة سوريا والعراق (مباراة ودية)| مباراة Saryia مباشر الآن

ويستضيف ملعب البصرة الدولي مباراة سوريا والعراقي وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة سوريا اليوم بث مباشر| شاهد مباراة سوريا والعراق (مباراة ودية)| مباراة Saryia مباشر الآن

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وستكون المباراة مذاعة عبر قنوات العراقية الرياضية، المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون اللقاء متاحاً عن طريق إلتقاط التردد الخاص بها من القمر الصناعي النايل سات أو العرب سات.

مشاهدة مباراة سوريا اليوم بث مباشر| شاهد مباراة سوريا والعراق (مباراة ودية)| مباراة Saryia مباشر الآن

ويعد ترددها على قمر النايل سات هو 12380 أفقي، كما سوف يتم نقل المباراة أيضا في قناة الكأس HD1 وترددها على النايل سات هو 11919 أفقي.

مشاهدة مباراة سوريا اليوم بث مباشر| شاهد مباراة سوريا والعراق (مباراة ودية)| مباراة Saryia مباشر الآن

ويستعد كلا المنتخبين لخوض المباريات الرسمية في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ويدخل منتخب سوريا اللقاء من أجل إعادة توازنه بعد المستوى السيء في كأس آسيا 2019.