اونلاين | تابع الاسطورة بث مباشر مباراة المانيا وصربيا اليوم 2019-3-20 يلا شوت مباراة (المانيا وصربيا) بث مباشر

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تابع الاسطورة بث مباشر مباراة المانيا وصربيا اليوم 2019-3-20 يلا شوت مباراة (المانيا وصربيا) بث مباشر

يستقبل استاد فولكسفاجن أرينا مباراة قوية ستجمع بين ألمانيا وصربيا اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، وذلك في مواجهة ودية دولية خارج أي منافسات رسمية.

تابع الاسطورة بث مباشر مباراة المانيا وصربيا اليوم 2019-3-20 يلا شوت مباراة (المانيا وصربيا) بث مباشر

يسعى المنتخب الألماني للخروج من كبوته حيث يعيش أيام صعبة بعد فشله في مونديال 2018 ويرغب حالياً في تقديم عرض قوي أمام صربيا قبل أن يواجه هولندا في تصفيات يورو 2020 في نفس الأسبوع.

تابع الاسطورة بث مباشر مباراة المانيا وصربيا اليوم 2019-3-20 يلا شوت مباراة (المانيا وصربيا) بث مباشر

وسيلتقي منتخب ألمانيا مع صربيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مكة المكرمة وستكون المباراة مذاعة مباشرةً عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

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تابع الاسطورة بث مباشر مباراة المانيا وصربيا اليوم 2019-3-20 يلا شوت مباراة (المانيا وصربيا) بث مباشر

التشكيل المتوقع للماكينات الألمانية:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوناس هيكتور، نيكو شولز، أنطونيو روديجر، ماتياس جينتر

خط الوسط: توني كروس، جوشوا كيميش، إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: ليروي ساني، تيمو فيرنر، سيرجبي جنابري