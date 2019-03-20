اونلاين | يلا شوت توداي- مشاهدة مباراة المانيا وصربيا بث مباشر رابط shoot today لايف شووت جوول – مباراة ودية

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يلا شوت توداي- مشاهدة مباراة المانيا وصربيا بث مباشر رابط shoot today لايف شووت جوول – مباراة ودية

يسعى المنتخب الألماني للخروج من كبوته حيث يعيش أيام صعبة بعد فشله في مونديال 2018 ويرغب حالياً في تقديم عرض قوي أمام صربيا قبل أن يواجه هولندا في تصفيات يورو 2020 في نفس الأسبوع.

يلا شوت توداي- مشاهدة مباراة المانيا وصربيا بث مباشر رابط shoot today لايف شووت جوول – مباراة ودية

وسيلتقي منتخب ألمانيا مع صربيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مكة المكرمة وستكون المباراة مذاعة مباشرةً عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

يلا شوت توداي- مشاهدة مباراة المانيا وصربيا بث مباشر رابط shoot today لايف شووت جوول – مباراة ودية

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التشكيل المتوقع للماكينات الألمانية:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوناس هيكتور، نيكو شولز، أنطونيو روديجر، ماتياس جينتر

خط الوسط: توني كروس، جوشوا كيميش، إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: ليروي ساني، تيمو فيرنر، سيرجبي جنابري