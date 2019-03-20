اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة المانيا وصربيا (بث مباشر) 20-3-2019 (يلاشوت توداي)

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بث مباشر مشاهدة مباراة المانيا وصربيا (بث مباشر) 20-3-2019 (يلاشوت توداي)

يستقبل استاد فولكسفاجن أرينا مباراة قوية ستجمع بين ألمانيا وصربيا اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، وذلك في مواجهة ودية دولية خارج أي منافسات رسمية.

بث مباشر مشاهدة مباراة المانيا وصربيا (بث مباشر) 20-3-2019 (يلاشوت توداي)

ويسعى المنتخب الألماني للخروج من كبوته حيث يعيش أيام صعبة بعد فشله في مونديال 2018 ويرغب حالياً في تقديم عرض قوي أمام صربيا قبل أن يواجه هولندا في تصفيات يورو 2020 في نفس الأسبوع.

بث مباشر مشاهدة مباراة المانيا وصربيا (بث مباشر) 20-3-2019 (يلاشوت توداي)

وسيلتقي منتخب ألمانيا مع صربيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مكة المكرمة وستكون المباراة مذاعة مباشرةً عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

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بث مباشر مشاهدة مباراة المانيا وصربيا (بث مباشر) 20-3-2019 (يلاشوت توداي)

التشكيل المتوقع للماكينات الألمانية:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوناس هيكتور، نيكو شولز، أنطونيو روديجر، ماتياس جينتر

خط الوسط: توني كروس، جوشوا كيميش، إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: ليروي ساني، تيمو فيرنر، سيرجبي جنابري