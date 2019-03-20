أخضر الطاولة ينافس بدولية مسقط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

حطت في العاصمة العمانية أمس، بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة استعدادا للمشاركة في بطولة عمان الدولية المفتوحة «التحدي بلس» التي تنطلق خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس الحالي.

وضمت قائمة المنتخب اللاعبين، عبدالعزيز العباد ونايف الجدعي وعلي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي، فيما يشرف على المنتخب فنيا المدرب يوسف سيد.

ويشارك في البطولة أكثر من 260 لاعبا ولاعبة يمثلون 38 دولة، وتصل الجوائز المالية إلى 65 ألف دولار ستوزع للفائزين بالمراكز الثلاثة.