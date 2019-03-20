كاريلو يقنع مدرب بيرو بالاستمرار مع الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أيد المدير الفني لمنتخب بيرو، ريكاردو جاريكا، فكرة استمرار اللاعب أندريه كاريلو مع الهلال بعد أن راقب المستويات المتطورة التي يقدمها مع فريقه في الوقت الراهن، والتي شاهدها مباشرة من أرضية الملعب خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري ببطولة زايد للأندية العربية في الدور ربع النهائي.

وكشف ريكاردو جاريكا أنه كان في البداية ضد احتراف اللاعب في المنطقة العربية بعد مشاركته في مونديال روسيا 2018، إلا أن الصورة تبدلت كثيرا لديه عندما حضر للسعودية وشاهد اللاعب مع فريقه الهلال يقدم أروع المستويات وبات مؤيدا لاستمراره مع الفريق لموسم آخر.

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وتعاقد الهلال مع كاريلو في يوليو الماضي قادما من بنفكيا البرتغالي مقابل 4 ملايين يورو بتوصية من المدير الفني السابق، البرتغالي جورجي جيسوس، لمدة موسم واحد مع إمكانية شراء عقده للموسم التالي.

من ناحية ثانية غادر لاعب خط الوسط الدولي عبدالله عطيف إلى صربيا لعرض إصابته على الطبيبة ماريانا، والاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي قبل أن يبدأ في الجري حول المضمار ومن ثم دخول التدريبات الجماعية.

يذكر أن عطيف تعرض في فبراير الماضي لإصابة في أسفل عضلات البطن أبعدته عن تمثيل الفريق منذ الجولة الـ20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.