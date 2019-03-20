أسرع عداء آسيوي طالب بالصف الثاني الثانوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فالح القثامي - الطائف

أكد أسرع عداء آسيوي في مسابقة 100م، بزمن 10 ثوان و56 جزءا من الثانية، السعودي علي الماس، أن تحقيقه ذهبية بطولة آسيا للناشئين في هونج كونج بزمن يوازي زمن العموم، أتى نتيجة إعداد وجهد كبير من قبل مسؤولي اتحاد ألعاب القوى والمدرب ومنه كلاعب.

وقال الماس إن بداياته كانت في بطولات المدارس، حيث احتضنه نادي الأهلي.

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وأضاف «من الأهلي التحقت بالمنتخب، وأشرف على تدريبي المدرب الروسي ديميتري منذ نحو عام تقريبا، كما أن مدير المنتخبات البطل الدولي سعد شداد كان يتحدث معي كثيرا ويؤكد لي أن لدي ذهبا في أقدامي»، معتبرا أن شداد ملهم له كبطل.

وعن الاستحقاقات المقبلة قال «ستكون في الصيف أبرزها بطولة العالم للمدارس وبطولة العالم للشباب والبطولة العربية في تونس، حيث تسبقها معسكرات في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة الأمريكية»، مشيرا إلى أن طموحه تحقيق الذهب الأولمبي وبطولة العالم.

يذكر أن الماس يدرس في الصف الثاني الثانوي مقررات بمحافظة جدة، ويدربه الروسي ديميتري، ويشرف عليه الإداري ناصر مطيران.