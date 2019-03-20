الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الاهلى صباح اليوم،الأربعاء، الإستعداد لمباراة الزمالك التى تقام يوم 30 مارس الجاري، فى اطار منافسات بطولة الدورى العام.

كان الجهاز ألفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى قد منح لاعبيه راحة ثلاثة أيام عقب انتهاء مباراة شبيبة السأورة التى أقيمت مساء السبت الماضى على استاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

يعود ثنائى الاهلى وليد أزارو، وجونيور أجايى للقاهرة اليوم،الأربعاء، وفقا لما تم اتفق عليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى مع الثنائى قبل سفرهما.

واستغل أزارو وأجايي، فترة الراحة التى حصل عليها ألفريق، للسفر إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة مع أسرتهما، على أن يعودا من جديد للانخراط فى تدريبات ألفريق؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

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وحصل الأهلى على راحة ثلاثة أيام عقب انتهاء مباراة شبيبة الساورة التى أقيمت مساء السبت الماضى على استاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويعود الأهلى إلى التدريبات صباح اليوم؛ استعداداً لمواجهة الزمالك التى تقام يوم 30 مارس الجاري، فى اطار منافسات بطولة الدورى العام.