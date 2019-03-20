شكرا لقرائتكم صرف 12 ألف جنيه لـ 11 لاعب بالمنتخب.. إعرف السب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم لاعبو المنتخب الوطنى الذين شاركوا فى معسكر مباراة تونس الأخيرة مكافأة الفوز على نسور قرطاج بنتيجة 3 / 2، وقدرها 12 ألف جنيه لكل لاعب، وهم ومحمد الننى وتريزيجيه وعلى غزال ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وباهر المحمدى وأحمد أيمن منصور وإسلام جابر وصلاح محسن، وسيحصل عليها محمود جنش وطارق حامد بعد إنضمامهم للمعسكر عقب خوض مباراة المقاولون العرب مع فريقهم الزمالك.

بينما لن يحصل باقى اللاعبين على المكافأة لعدم وجودهم فى معسكر مباراة تونس خاصة وأن أجيرى ضم عدد كبير من اللاعبين الجدد لمعسكر مباراة النيجر وعلى رأسهم كريم حافظ وعمار حمدى وأحمد فتوح ونبيل دونجا ومصطفى محمد.

وتنص اللائحة على حصول كل لاعب على 12 ألف جنيه فى حالة الفوز داخل الأرض، وتنص اللائحة على حصول لاعبى المنتخب الوطنى على 16 ألف جنيه حال الفوز خارج مصر، و8 آلاف جنيه حال التعادل خارج الأرض، مع إلغاء مكافأة التعادل داخل الأرض، على أن يحصل اللاعبون والجهاز الفنى على إجمالى هذه المكافآت مجمعة بعد التأهل لأمم أفريقيا 2019.