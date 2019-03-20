أخبار محمد صلاح يوم 20-3-2019 أجيرى يساند الفرعون المصري...

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جدة - عمرو شويل هبطت القيمة التسويقية للمنتخب الوطنى الأول خلال الأجندة الدولية لشهر مارس بشكل كبير للغاية، مدفوعة بغياب نجم فريق ليفربول الإنجليزى محمد صلاح عن القائمة الحالية للفريق، لتصل إلى أقل معدلاتها خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 34 مليون يورو، ليعكس المؤشر دور النجم المصرى فى تواجد الفراعنة فى مصاف المنتخبات الأفريقية أصحاب القيم الكبرى.

هبوط القيمة التسويقية للمنتخب فى ظل غياب صلاح

تضمنت أخبار محمد صلاح يوم 20-3-2019 عن وصول قيمة محمد صلاح فى التقييم المقدم من موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص فى القيم السوقية للاعبين إلى 150 مليون يورو، وهو الأمر الذى جعل الفراعنة طيلة عام 2018 أغلى المنتخبات الأفريقية المتواجدة على الساحة العالمية، بينما استهل العام الحالى وسط المنتخبات الأفريقية الفقيرة.

وساهم غياب محمد صلاح عن معسكر الفراعنة فى الدفع بمحمد الننى مدافع أرسنال الإنجليزى للتواجد كأغلى لاعب بالمنتخب الوطنى المعسكر حاليا ببرج العرب، استعدادا لمواجهتى النيجر ونيجيريا، بقيمة وصلت إلى 10 ملايين يورو، يليه محمود تريزيجيه صاحب 5.5 مليون يورو، وعمرو وردة 2.5 مليونا كثالث أغلى لاعب بالفريق حاليا، بينما جاء فى الترتيب الرابع أحمد حسن كوكا بقيمة مليونى يورو.

ويستعد المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى إلى خوض مواجهة أمام النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تحدد لها يوم 23 مارس الجارى، قبل مواجهة نيجيريا 26 من نفس الشهر بمدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا.

سبب غياب صلاح عن المنتخب

تضمنت أخبار محمد صلاح يوم 20-3-2019 عن دراسة الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أجيرى، الدفع بمحمود تريزيجيه فى الجبهة اليمنى كجناح أيمن على أن يتم الدفع بعمرو وردة فى الجبهة اليسرى لتعويض غياب محمد صلاح الذى حصل على راحة من المعسكر الحالى للتركيز فى المرحلة الحالية لفريقه فى الدورى الانجليزى ومنحه الفرصة لالتقاط الأنفاس فى البطولة الأشهر الأشهر بالعالم.

أخبار محمد صلاح يوم 20-3-2019 عن وجوده فى قمه لاعبى البريميرليج تسويقًأ

تقاسم النجم الإنجليزى هارى كين لاعب توتنهام والفرعون المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول والبلجيكى دى بروين لاعب مانشستر سيتى والبلجيكى ايدين هازارد، قمة القيمة التسويقية للاعبى البريميرليج، حسب شبكة transfer market العالمية، بقيمة 150 مليون استرلينى، ويسعى كل منهم للتفرد بالصدارة.

ويأتى خلفهم رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتى، بقيمة 120 مليون استرلينى، وديلى آلى، لاعب وسط توتنهام، وليروى سانى لاعب مانشستر يونايتد، الفرنسى نجولو كانتى، لاعب وسط تشيلسى بقيمة 100 مليون استرلينى.

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الريال يرصد 150 مليون يورو لضم صلاح

شملت أخبار محمد صلاح يوم 20-3-2019 عن كشف تقارير صحفية إسبانية عن عودة النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، لدائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد معه فى الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد أبدت استعدادها لتقديم مبلغ 150 مليون يورو لنادى ليفربول من أجل الحصول على خدمات صلاح، وذلك بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق الملكي مجددًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الملكي، تضع أولوية التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي أولاً، وحال فشل التعاقد مع اللاعب سيحاول ريال مدريد التعاقد مع الفرعون المصري.

ونجح محمد صلاح هذا الموسم فى تسجيل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ويفصله هدف عن المتصدر سيرجيو أجويرو لترتيب هدافي البريمرليج.

مساندة أجيرى للفرعون فى أزمته

جاء فى أخبار محمد صلاح يوم 20-3-2019 عن إجراء المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اتصالا بمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، بعد الهجوم الذى تعرض له مؤخرًا بسبب تصريحاته خلال إحدى المؤتمرات الصحفية، بجانب غيابه عن التهديف.

وقال مصدر بالمنتخب الوطنى لـ"الخليج 365"، أن أجيرى أشاد خلال المكالمة التى جمعته بالفرعون المصرى بمستواه أمام بايرن ميونخ فى دورى أبطال أوربا وفاز بها ليفربول 3/1 على ملعب أليانز أرينا، وطالب مدرب الفراعنة محمد صلاح بالتركيز داخل الملعب فقط وعدم تشتيت نفسه فى أى أمور أخرى حتى يستعيد نغمة التهديف سريعا وهو ما سيعيد العلاقات مع الجماهير سريعا.