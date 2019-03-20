شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحذر المقاولون من خطورة ثنائى الزمالك قبل الموقعة المرتقبة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، لاعبيه، من الدولى التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك، وكذلك يوسف أوباما، قبل المباراة التى ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد النحاس للاعبيه أن الثنائى ساسى وأوباما يعدان من أهم مفاتيح لعب الأبيض لما يمتازان به من سرعات ومهارات فائقة تساعدهم على اختراق دفاعات الخصم بسهولة أو توصيل المهاجمين للمرمى بأقل عدد من التمريرات، مشددًا على ضرورة مراقبتهم طوال الـ90 دقيقة، لغلق مفاتيح لعب الزمالك، كما طالب لاعبيه بالتركيز طوال شوطى اللقاء وغلق كل المساحات أمام المنافس، وعدم التسرع والعمل على التأمين الدفاعى واستغلال الهجمات المرتدة خاصة أن خط هجوم الزمالك يعد من الأقوى بالدورى المصرى حاليًا.

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