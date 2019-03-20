شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُطالب أجيرى بمواجهة نسور نيجيريا بالقوة الضاربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة المشرف على المنتخب، من خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة خوض ودية نيجيريا يوم 26 مارس الجارى، بالتشكيل الأساسى والقوة الضاربة للفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية فى ظل قوة نسور نيجيريا وإقامة المباراة على ملعبه.

واستجاب أجيرى لطلب اتحاد الكرة وقرر منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الجدد فى مباراة النيجر فى الجولة الأخيرة بالتصفيات، على أن يدفع بالقوة الضاربة أمام نيجيريا منعًا للخسارة بنتيجة ثقيلة تؤثر على معنويات اللاعبين والجماهير قبل أمم أفريقيا التى تقام فى مصر الصيف المقبل.