الجوهرة وريماس والبليهي والغامدي الأفضل بدولية حائل للشطرنج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تصدر الصيني وانغ هو بطولة حائل الدولية الأولى للشطرنج لفئة الرجال برصيد 8.5 نقاط، وخطف كأس البطولة وميدالية ذهبية ومبلغ 6000 دولار، فيما حلت الرومانية أرينا بوم أغا الأولى على مستوى السيدات برصيد7 نقاط، ونالت جائزة مالية 6000 دولار.
وكان أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد، توج أمس الفائزين في البطولة التي جرت خلال الفترة من 15 - 18 مارس الحالي بتنظيم من غرفة حائل بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج ، بحضور نائب أمير المنطقة، فيصل بن فهد، ورئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان.
وحل خلف الصيني وانغ هو، المصري أحمد عدلي ثانيا برصيد 8 نقاط وحصل على مبلغ 4000 دولار، والأرميني جابرائيل سركيسيان ثالثا برصيد 7.5 نقاط وحصل على 2500 دولار، فيما جاءت ثانية على صعيد السيدات خلف الرومانية أرينا، الهندية فيجيا لاكشمي برصيد 6.5 نقاط ونالت 4000 دولار، والبولندية مونيكا سوكو برصيد 6 نقاط وحصلت على 2500 دولار.
بروز سعودي
نجح السعوديون والسعوديات المشاركات بالبطولة في فرض وجودهم من احتلال مراكز متقدمة في ظل منافسة حامية من أصحاب تصنيف متقدم على مستوى بلدانهم وعلى مستوى الاتحاد الدولي للعبة، حيث حلت الجوهرة الحسن في المركز العاشر كأفضل لاعبة سعودية، تلتها في المركزين 11 و12، أفنان القبيشي وأسماء الغربي.
واختيرت ريماس البليهي أفضل لاعبة تحت 16 سنة ومنحت جائزة، وهو ما انطبق أيضا على صالح البليهي أفضل لاعب تحت 16 سنة، فيما حصل أحمد الغامدي على جائزة أفضل لاعب سعودي في البطولة ونال جائزة مالية.
حجر الشطرنج الأساسي
وفي كلمة لأمير منطقة حائل عقب التكريم، قال» منطقة حائل تفخر بأبنائها وأدائهم الرائع وبالجهد المميز منهم، فهي استطاعت أن تدير البطولة بطريقة نوعية مميزة وأثبتت قدرتها وإمكانيتها من خلال أهم تكويناتها وهي أبناؤها، فالقدرة الهائلة الموجودة من أبناء الوطن هي حقيقة حجر الشطرنج الأساسي الذي نتقدم بها ونقدم بطولتنا به».
وأضاف» نشكر كل من ساهم وعمل وأدى دورا مميزا في هذه البطولة المميزة، والشكر لهذه الدولة العظيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللذين دفعا الجميع للتقدم في جميع أطروحات الدولة بشكل عام، كما لا ننسى الدور الذي تلعبه الرياضة ودورها الكبير وكذلك الاتحاد السعودي للشطرنج الذي قدم دورا كبيرا وجليا، مثنيا على دور الغرفة التجارية في حائل واحترافيتها.
نجاح وتميز
وأعلن رئيس اتحاد الشطرنج رامي الطاسان، نجاح البطولة والاستضافة المتميزة التي جاءت بعد رعاية كريمة من إمارة منطقة حائل وتنظيم مشترك بين غرفة حائل التجارية والاتحاد السعودي للعبة.
وقال» البطولة جاءت امتدادا للنجاحات السابقة للأحداث الرياضية وغيرها التي استضافتها حائل، وتوافد المشاركين من جميع أنحاء العالم على البطولة يدل على ثقة العالم بالمملكة العربية السعودية التي تشهد نقلة نوعية في هذا العصر الزاهر في كل المجالات برعاية القيادة الحكيمة».
السعوديون والسعوديات الأفضل ونتائجهم
أحمد الغامدي
أفضل لاعب سعودي برصيد 5.5 ونال 1000 دولار
صالح البليهي
أفضل لاعب تحت 16 سنة ونال 500 دولار
ريماس البليهي
أفضل لاعبة تحت 16 سنة وحصلت على 500 دولار
الجوهرة الحسن
أفضل لاعبة (المركز العاشر) و حصلت على 1000 دولار
أفنان القبيشي وأسماء الغربي في المركزين 11 و12 برصيد 5 نقاط
الستة الأوائل وجوائزهم
(رجال)
- الصيني وانغ هو برصيد 8.5 نقاط ونال 6000 دولار وكأس وميدالية ذهبية
- المصري أحمد عدلي برصيد 8 نقاط وحصل على 4000 دولار
- الأرميني جابرائيل سركيسيان برصيد 7.5 نقاط ونال 2500 دولار
- الهندي سيرام جاه برصيد 7.5 نقاط وحصل على 1500 دولار
- البلجيكي مالاكاتوكو فاديم برصيد 7 نقاط ونال 1000 دولار
- الأردني أحمد السموهوري برصيد 7 نقاط ونال 800 دولار
الستة الأوائل وجوائزهم (سيدات)
- الرومانية أرينا بوم أغا برصيد 7 نقاط وجائزه 6000 دولار
- الهندية فيجيا لاكشمي برصيد 6.5 نقاط وجائزة 4000 دولار
- البولندية مونيكا سوكو برصيد 6 نقاط وجائزة 2500 دولار
- البولندية كارانا برصيد 6 نقاط وجائزة 1500 دولار
- الجورجية كيتي برصيد 6 نقاط وجائزة 1000 دولار
- النتوانية كوريناتا برصيد 6 نقاط وجائزة 700 دولار
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