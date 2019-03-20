شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض مواجهة نيجيريا بالبدلاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة المشرف على المنتخب ، من خافير أجيرى المدير الفنى للفراعنة خوض ودية نيجيريا يوم 26 مارس الجارى، بالتشكيل الأساسى والقوة الضاربة للفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل قوة نسور نيجيريا وإقامة المباراة علي ملعبه.

واستجاب أجيرى لطلب اتحاد الكرة وقرر منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الجدد في مباراة النيجر في الجولة الأخيرة بالتصفيات ، علي ان يدفع بالقوة الضاربة أمام نيجيريا منعا للخسارة بنتيجة ثقيلة تؤثر علي معنويات اللاعبين والجماهير قبل أمم افريقيا التي تقام فى مصر الصيف القادم.