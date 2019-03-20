شكرا لقرائتكم الشناوي يدافع عن عرين الفراعنة أمام النيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على الدفع بالحارس أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، أساسيًا فى لقاء المنتخب والنيجر المقرر له السبت المقبل فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم افريقيا.

وقال مصدر بجهاز المنتخب إن مباراة النيجر فرصة جيدة لتجهيز الشناوى حارسًا للمنتخب، على أن يحصل جنش على فرصة المشاركة فى اللقاء الثانى خلال المعسكر أمام نيجيريا يوم 26 مارس، خاصة وأن جنش سيشارك فى مباراة المقاولون يوم الأربعاء المقبل ويحتاج إلى بعض الراحة بعد مشاركته أيضا امام نصر حسين داى.