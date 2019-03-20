شكرا لقرائتكم أخبار الزمالك يوم 20-3-2019 الأبيض يسعى لتخطى عقبة الذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، معسكرًا مغلقا أمس الثلاثاء، استعدادا لمباراة اليوم أمام المقاولون، بعدما رفض المدرب السويسرى منح اللاعبين راحة يوم الاثنين، وخاض الفريق التدريبات بشكل طبيعى عقب العودة فى السادسة والنصف صباحا من الجزائر، وواصل الأبيض تدريباته أمس على ملعبه قبل الدخول فى المعسكر المغلق، استعدادا لمواجهة اليوم.

خطة جروس لمواجهة المقاولون

شملت أخبار الزمالك يوم 20-3-2019 قرار المدير الفنى للأبيض فى التراجع عن سياسة التدوير أمام المقاولون العرب، نظرًا لأهمية المباراة، وذلك فى إطار الحفاظ على الانسجام أمام ذئاب الجبل، وبذلك سيكون التغير الوحيد فى التشكيلة البيضاء هو مشاركة عمر السعيد بدلا من المغربى خالد بوطيب، واستمرار نفس العناصر التى شاركت مؤخرًا أمام الفريق الجزائرى، باستثناء تغير أخر يدرسه جروس خلال الوقت الحالى ولكن لم يستقر حتى الآن على تطبيقه من عدمه وهو عودة محمود كهربا للتشكيلة الأساسية، بعدما أشركه كبديلا فى أخر مباراتين للفريق فى الكونفدرالية أمام جورماهيا ونصر حسين داى، وجهزه بأفضل صورة من أجل عودته للتشكيلة الأساسية، إلا أن جروس حتى الآن لم يستقر حول هذا التغير سواء بالدفع بكهربا فى تشكيلة اليوم أو مواصلة الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء واستغلاله كورقة رابحة.

أخبار الزمالك يوم 20-3-2019 عن غيابات الابيض اما المقاولون

تغيب المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، وعمر صلاح حارس المرمى، ومحمد عبد السلام مدافع الفريق، عن التدريبات الجماعية للفريق التى اقيمت أمس على ملعب النادى فى إطار الاستعداد لمواجهة اليوم امام المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء غياب غياب صلاح وعبد السلام بسبب الانضمام للمنتخب الأوليمبي، تحضيرًا لمواجهتى أمريكا وهولندا يومى 22 و26 من شهر مارس الجارى، بينما تغيب بوطيب بسبب انضمامه لمنتخب المغرب.

ايمن حفنى يبحث عن الرحيل

فى أخبار الزمالك يوم 20-3-2019 انه رغم رفض أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، افتعال الازمات فى العلن بعد تجاهله بشكل مستمر من جانب السويسرى كرستيان جروس، إلا أن الحاوى بدأ فى وضع سيناريو للهروب من جحيم دكة الخواجة.

ويرفض جروس الاستعانة بخدمات أيمن حفنى بشكل أساسى مع الزمالك، أو حتى استخدامه كورقة رابحة خلال سير اللقاء، رغم تألقه عند الظهور على فترات فى المباريات الهامة مثلما حدث فى مواجهة النجوم وأحرز هدف الفوز بعد دقائق من نزوله كبديل، ليحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية فى مشوار المنافسة على لقب الدورى، الأمر الذى أشعل غضب حفنى خاصة بعدما صبر فترة طويلة جدًا على هذا التجاهل.

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كشف مصدر مقرب من أيمن حفنى لـ"الخليج 365" أن اللاعب أبدى غضبه الشديد من خروجه التام من حسابات السويسرى، وعدم الاعتماد عليه بأى شكل من الأشكال رغم تقديم كل ما بوسعه فى التدريبات لينال إعجابه إلا أن المدرب يتجاهله دون سبب مقنع.

أضاف المصدر، أن أيمن حفنى تحدث مع المقربين منه وابدى لهم غضبه الشديد من تلك المعاملة، على الرغم من رفض جروس رحيله خلال الميركاتو الشتوى الماضى بعدما عرض اللاعب الانتقال لنادى أخر خارج مصر على سبيل الإعارة للمشاركة فى المباريات وهو ما رفضه الخواجة، وكذلك مجلس الإدارة.

وشهدت الساعات الماضية محادثات بين أيمن حفنى وبعض وكلاء اللاعبين بالبحث له عن عروض خارجية للرحيل عن الزمالك فى نهاية الموسم الجارى، رافضًا الانتقال لأحد أندية الدورى المصرى مؤكدا أنه سيضحى برغبة الاستمرار فى الزمالك من أجل الهروب من جحيم الدكة.

أخبار الزمالك يوم 20-3-2019 عن مندوبهم فى دفعة الكونفدرالية

يحضر أحمد زاهر، المدير الإدارى للزمالك، قرعة الكونفدرالية التى ستقام اليوم بالقاهرة، ومن المنتظر أن يلتقى الزمالك فى ربع نهائى الكونفدرالية، وأحد من الثلاثى المتأهل كوصيف للمجموعات الأخرى، وهم: حسنية أغادير المغربى وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلى وصيف المجموعة الثانية أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة، وسيتجنب الفريق مواجهة جورماها الكينى وصيف المجموعة الرابعة لتواجده مع الفريق الأبيض فى مرحلة المجموعات.

استمرار المكافأت من رئيس النادى

أخبار الزمالك يوم 20-3-2019 عن صرف مجلس إدارة نادى الزمالك، للاعبى الفريق الأبيض، مكافآت التأهل لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتحفيزهم قبل مباراة اليوم أمام المقاولون العرب، والتى ستقام على ستاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، الذى يتصدره الأبيض برصيد 52 نقطة، بعدما تخطى الفريق مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية بالتعادل السلبى أمام نصر حسين داى، فى ختام مرحلة المجموعات بالجزائر.

حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على تقديم التهنئة للاعبين على عبور المجموعات بالصدارة بعدما حصد الفريق 9 نقاط، حيث حرص على الشد من أزرهم وتحفيزهم قبل مباراة المقاولون العرب، مؤكدًا أنها لا تقل أهمية عن مباراة نصر حسين داى الأخيرة، حيث سيدفعهم الفوز على دخول مواجهة الأهلى فى قمة الدورى المقرر لها يوم 30 مارس، وفارق النقاط 4 لصالح الأبيض، فى حالة تحقيق الفوز أمام ذئاب الجبل.