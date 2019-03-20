أخبار الأهلى يوم 20-3-2019 لاسارتى يجهز جيرالدو ويستبعد أحمد فتحى...

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جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الكرة الأول بالأهلى اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 30 مارس الحالى، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

أخبار الأهلى يوم 20-3-2019 عن بداية استعدادهم لمواجهة الزمالك

يحصل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى على مجموعة من التسجيلات الخاصة بمواجهات الزمالك المحلية والإفريقية، من أجل دراستها ورصد نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الأبيض، ويستأنف الأهلى تدريباته فى العاشرة صباح اليوم الأربعاء، حيث منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة.

لاسارتى يجهز جيرالدو لمواجهة الزمالك

أخبار الأهلى يوم 20-3-2019 عن تجهيز الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى الأنجولى جيرالدو مهاجم الفريق، تمهيدا للاستعانة بخدماته فى مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 30 يناير الحالى، فى بطولة الدورى العام.

وغاب جيرالدو عن مواجهتى الأهلى السابقتين أمام فيتا كلوب الكونغولى وشبيبة الساورة الجزائرى، نظراً لعدم قيده فى القائمة الأفريقية، إلا أن الوافد فى الشتاء الماضى للقلعة الحمراء ظهر بشكل جيد فى المباريات المحلية التى شارك فيها بقميص الأهلى لينال ثقة لاسارتى وجهازه المعاون، ويتم التفكير فى الاستعانة به فى مباراة القمة.

أحمد فتحى يستعلم عن سبب استبعادة

شملت أخبار الأهلى يوم 20-3-2019 عن استعلام أحمد فتحى نجم دفاع النادى الأهلى من الجهاز الفنى لفريقه بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى، عن أسباب استبعاده من الحسابات الفنية، وغيابه عن التشكيل الأساسى رغم عودته من الإصابة فى العضلة الأمامية منذ فترة ليست بالقصيرة.

ولم يعتاد أحمد فتحى على الجلوس احتياطياً منذ بدء مشواره الكروى الحافل بالإنجازات والبطولات سواء مع الأهلى أو المنتخب، فى الوقت الذى قام أحمد فتحى بالتجديد للأهلى بعد التأكيد له على الحاجة الشديدة لخدماته الفنية، ليضحى اللاعب الملقب بالجوكر بالعديد من الإغراءات الخليجية، ويفضل البقاء داخل القلعة الحمراء لمدة موسمين اضافيين.

ورفض أحمد فتحى التحدث فى الأمر قبل مواجهة شبيبة الساورة المرتقبة التى أقيمت مساء السبت الماضي، والتى كان لزاماً على الفريق الأحمر الفوز بها لضمان التأهل لدور الثمانية،،ليقرر اللاعب بعد انتهائها التحدث فى الأمر، خاصة وان هناك متسع من الوقت قبل مواجهة الزمالك يوم 30 مارس الجاري.

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من جانبه يدرس الجهاز الفنى للأهلى بالفعل فى إعادة فتحى للتشكيلة الأساسية ولو فى مركز أخر غير الظهير الأيمن، الذى يقدم فيه محمد هانى مستويات ممتازة، وذلك للاستفادة من قدراته البدنية والفنية الكبيرة خاصة وأن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المواجهات القوية التى تحتاج لاعبين يملكون خبرات كبيرة على شاكلة أحمد فتحي.

أخبار الأهلى يوم 20-3-2019 عن موعد قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تسحب قرعة دور الثمانية لبطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، غدًا الأربعاء، بمشاركة الأهلى والزمالك ممثلى الكرة المصرية فى البطولتين.

يبدأ حفل مراسم القرعة فى السادسة والنصف مساء اليوم بالقاهرة، وسيتم سحب قرعة الكونفدرالية أولا ثم دورى أبطال أفريقيا.

وتحظى مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائى بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية باهتمام خاص لدى جماهير الكرة المصرية، بعدما نجح ناديا الأهلى والزمالك فى حجز مقعديهما بدور الثمانية.

وتأهل الأهلى فى التصنيف الأول برفقة كل من الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى ومازيمبى الكونغولى، بينما جاء فى التصنيف الثانى شباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى وحورويا الغينى وسيمبا التنزانى.

وسوف تقام مباريات الذهاب أيام 5-6-7 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب 12-13-14 من الشهر ذاته.

فى المقابل تأهل الزمالك برفقة 5 فرق عربية أخرى إلى ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهم الثنائى المغربى نهضة بركان وحسنية أغادير والثنائى التونسى الصفاقسى والنجم الساحلى بالإضافة إلى الهلال السودانى، ونكانا الزامبى وجورماهيا الكينى.