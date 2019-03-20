شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يمثل الأهلي فى قرعة دور الثمانية بدورى الأبطال.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى ممثلًا عن النادى فى قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى تقام اليوم الأربعاء لتحديد مباريات دور الـ8 بالبطولة، وصعد الأهلى إلى ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأحمر أحد فرق صن داونز الجنوب أفريقى الذى احتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع الوداد المغربى صاحب المركز الأول، وحورويا الغينى الذى نجح فى حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية بعدما احتل المركز الثانى برصيد 10 نقاط، خلف الترجى التونسي، صاحب المركز الأول برصيد 14 نقطة، وأخيرًا النادى الرياضى القسنطينى الجزائرى الذى نجح فى التأهل عن المجموعة الثالثة فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، خلف مازيمبى الكونغولى صاحب المركز الأول فى المجموعة برصيد 11 نقطة.

من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ أن ناديه يحترم جميع المنافسين، مضيفًا أن الأهلى لديه هدف واحد ومحدد وهو الفوز باللقب الأفريقي، واستعادة البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلى منذ آخر تتويج بها عام 2013.

وأوضح عبد الحفيظ أن الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهة الأهلى جميعها قوية وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة فى ربع النهائي، ولكن الأهلى لديه رغبة محددة وهى استكمال المشوار الأفريقى حتى النهاية من أجل التتويج باللقب.