شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الأهلى صباح اليوم، الأربعاء، الاستعداد لمباراة الزمالك التى تقام يوم 30 مارس الجارى، فى إطار منافسات بطولة الدورى العام.

كان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى قد منح لاعبيه راحة ثلاثة أيام عقب انتهاء مباراة شبيبة الساورة التى أقيمت مساء السبت الماضى على استاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

يعود ثنائى الأهلى وليد أزارو، وجونيور أجايى للقاهرة اليوم، الأربعاء، وفقًا لما تم اتفق عليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مع الثنائى قبل سفرهما.

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واستغل أزارو وأجايي، فترة الراحة التى حصل عليها الفريق، للسفر إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة مع أسرتهما، على أن يعودا من جديد للانخراط فى تدريبات الفريق؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وحصل الأهلى على راحة ثلاثة أيام عقب انتهاء مباراة شبيبة الساورة التى أقيمت مساء السبت الماضى على استاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويعود الأهلى إلى التدريبات صباح اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك التى تقام يوم 30 مارس الجاري، فى إطار منافسات بطولة الدورى العام.