شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى أمام الجمارك النيجيرى فى ختام الدور الأول بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء مواجهات قوية فى ختام الدور الأول بالبطولة الأفريقية للسيدات للكرة الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى وتستمر حتى 26 مارس .

يلتقى المجمع البترولى الجزائرى مع جامعة نكومبا الأوغندى فى الواحدة ظهر، بينما يلتقى فريقا كانون الكونغولى ويو أس أف أيه البوركينى فى الثانية ظهرًا، وفى الثالثة عصرًا يلتقى فريقا فاب الكاميرونى والأنابيب الكيني.

وفى الرابعة عصرًا تقام مباراة مهمة بين فريقى الصيد، وريفينيو الرواندي، وفى الخامسة يلتقى فريقا دى جى أس بى وسبورتنج، وفى السادسة يتقابل فريقا البنك التجارى الكينى وقرطاج التونسي، بينما يلتقى فريق الشمس مع نظيره فريق السجون الكينى فى السابعة، وتختتم مباريات اليوم فى الثامنة مساءً بمواجهة هامة بين الأهلى والجمارك النيجيري..

وحرصت اللجنة على وضع ترتيبات خاصة للأدوار القادمة من البطولة من خلال الاستماع إلى ملاحظات الفرق والوفود المشاركة، فضلاً عن مطالبة المتطوعين والمرافقين وكل اللجان باستمرار العمل على نفس الوتيرة لضمان توفير كل ما يلزم لاستمرار نجاح البطولة بعد إشادة الجميع بالنواحى التنظيمية خلال مباريات الدور الأول.

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ومن جانبه أشاد جون كلود موبيتا نائب رئيس الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة بتنظيم الأهلى للبطولة، لافتًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد وسط ارتياح كبير من جانب المشاركين بالمنافسات.

وأوضح موبيتا أن الاتحاد الأفريقى من البداية كان لديه ثقة كبيرة فى قدرات النادى الأهلى بعد النجاح الكبير لبطولتى أفريقيا للطائرة رجال وسيدات خلال الموسم الماضي، وخروجهما بصورة مشرفة تليق بمكانة النادى، وتعكس قدرات الكرة الطائرة الأفريقية بشكل عام.

وأكد نائب رئيس الاتحاد أن الفرق المشاركة بالبطولة أبدت ارتياحها الكبير بعد أن قامت اللجنة العليا المنظمة بتوفير الأجواء اللازمة من كل النواحى، مشيرًا إلى أن الأهلى يقدم صورة مشرفة للغاية بعد حفل الافتتاح الرائع وكذلك تجهيزات الصالات ووسائل الانتقالات، وكذلك الإشادة المستمرة من جانب الفرق والوفود بحالة الإقامة وغيرها من الجوانب التنظيمية.