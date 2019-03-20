أحمد ناجي عن إصابة عامر عامر: كده كده كان في واحد هيطير.. فيديو

عمرو ابوبكر

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، حدد اسم حارس الفريق القومي أمام النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، وذلك بعد إصابة عامر عامر.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن المنتخب يصطحب 3 حراس لمباراة النيجر، مازحًا: "كده كده كان في حارس هيطير من الأربعة في المعسكر".

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