رياضة | قبل قرعة دوري الأبطال.. تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في دور الثمانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل قرعة دوري الأبطال.. تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في دور الثمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفريق الكروي بالنادي الأهلي تأهله رسميًا للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما تغلب على فريق شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت الماضي، في ختام دور المجموعات للبطولة القارية.

وتأهل الأهلي لدور الثمانية بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما رافقه فريق سيمبا التنزاني والذي احتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط، وودع فريقي شبيبة الساورة وفيتا كلوب البطولة بعدما احتل المركزين الثالث والرابع بالمجموعة على الترتيب.

وتصدر المجموعات الأربعة لدوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي كل من: الأهلي المصري – مازيمبي الكونغولي – الوداد المغربي – الترجي التونسي.

وسيواجه الأهلي في دور الثمانية للبطولة القارية أحد أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى بالبطولة، ولن يلتقي مع فريق سيمبا التنزاني نظرا لأن الفريقين لعبا معا في مجموعة واحدة بمرحلة المجموعات.

وإليكم المنافسين المحتملين للأهلي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا:-

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1- ماميلودي صن داونز:

تأهل صن داونز الجنوب إفريقي لربع نهائي دوري الأبطال بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الاولي برصيد 10 نقاط (3 انتصارات – تعادل – هزيمة ) وفقد صدارة المجموعة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الوداد المغربي.

2- حوريا الغيني:

صعد فريق حوريا كوناكري الغيني لدور الثمانية بعدما احتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط جمعها من (3 انتصارات – تعادل – هزيمتين)، خلف الترجي التونسي صاحب الصدارة برصيد 14 نقطة.

3- شباب قسنطينة:

فريق شباب قسنطينة الجزائري سيكون احد المنافسين المحتملين للأهلي في دور الثمانية، حيث تأهل محتلًا المركز الثاني بالمجموعة الثالثة التي ضمت معه اندية، مازيمبي والاسماعيلي والافريقي، وجمع 10 نقاط ( 3 انتصارات – تعادل – هزيمتين)، واستطاع الفوز على الاسماعيلي في مباراة والتعادل في الاخري.

** وستقام قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم 20 من شهر مارس في مقر الاتحاد الإفريقي الموجود في العاصمة المصرية القاهرة.