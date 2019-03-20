رياضة | قبل القرعة.. ماذا قدم الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل القرعة.. ماذا قدم الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الجماهير قرعة دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا ، مساء اليوم الأربعاء بحضور الأهلي وصيف المسابقة في آخر نسختين.

ونستعرض في هذا التقرير مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح الأهلي مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، بالفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدفين نظيفين في ستاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل هدفي الأهلي في هذه المباراة ، ناصر ماهر وعلي معلول.

ثم خرج الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في عقر دار الأخير ، وتعادل الفريق الأحمر مع بطل الجزائر بهدف لكل منهما في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي في مباراة شبيبة الساورة كريم نيدفيد.

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واستضاف الأهلي في الجولة الثالثة ، فريق سيمبا التنزاني باستاد برج العرب بالإسكندرية ، وفاز الفريق الأحمر بخماسية نظيفة ، سجلها كريم نيدفيد "هدفين" وعمرو السولية وعلي معلول وجونيور أجايي.

وخسر الأهلي في الجولة الرابعة أمام سيمبا التنزاني في عقر دار الأخير بهدف نظيف.

وفي الجولة الخامسة ، تلقى الأهلي الهزيمة الثانية على يد فيتا كلوب الكونغولي في ملعب الأخير بهدف نظيف أيضاً.

واختتم الأهلي مشواره بدور المجموعات بالفوز على شبيية الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة والأخيرة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل للأهلي مدافع الساورة بالخطأ في مرماه ومروان محسن وحسين الشحات.

وتأهل الأهلي عن المجموعة الرابعة في المركز الأول برصيد 10 نقاط ، ومعه سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط في المركز الثاني.