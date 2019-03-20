رياضة | عبد الحليم علي: لا يوجد نجم أوحد بالزمالك.. وجمعة يستحق التواجد في المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحليم علي: لا يوجد نجم أوحد بالزمالك.. وجمعة يستحق التواجد في المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أنه لا يوجد نجم أوحد والفريق هو البطل.

وقال عبد الحليم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "خالد بوطيب هداف ويملك خبرات كبيرة لكن الظروف لم تخدمه بوفاة والده، وعمر السعيد محطة جيدة للاعبين داخل الملعب ورشحته إلى منتخب مصر".

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وأكمل : "فرجاني ساسي حالة منفردة داخل الفريق، كأنه في الزمالك منذ عشرين عاما، وعبدالله جمعة قدم حالة جيدة في مركز الظهير الأيسر، ويستحق التواجد في المنتخب".